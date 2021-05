L’AQUILA – “Le mie sentite congratulazioni a Marco Prosperini per la conquista del più alto gradino del podio nella categoria over 50 di tennistavolo”, così il sindaco dell’Aquila, Pierluigi Biondi, appresa la notizia dell’affermazione dell’atleta aquilano ai campionati nazionali organizzati dalla Federazione Italiana Tennistavolo a Riccione dal 23 maggio all’11 giugno 2021.

“La medaglia d’oro – ha precisato il Sindaco Pierluigi Biondi – costituisce sicuramente motivo di soddisfazione per i colori della Asd Torre del Greco con cui gareggia dal 2016, ma è anche motivo di orgoglio per la nostra città. Alle felicitazioni del sindaco si è unito anche l’assessore comunale allo Sport, Vito Colonna.

“Si tratta di un importante risultato, conseguito da un indiscutibile talento, già medaglia d’argento per ben 5 volte. Molti considerano erroneamente il tennistavolo come un passatempo e non come uno sport vero e proprio. Mi auguro che la bella affermazione del nostro concittadino – ha concluso l’Assessore Colonna – possa segnare un cambiamento culturale per tutto il movimento pongistico cittadino che a cavallo degli anni 70 e l’80 ha fatto la storia anche a livello nazionale e ora sta tornando in auge con un settore giovanile interessante”.