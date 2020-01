Le Chiese d’Abruzzo e Molise in Convegno sull’Eucarestia

Il 7 e 8 febbraio 2020, a Montesilvano, dopo circa dieci anni dall’ultimo convegno regionale sulla liturgia, l’Ufficio Liturgico Regionale della Conferenza Episcopale Abruzzese e Molisana, organizza un Convegno Liturgico sul tema “Celebrare l’Eucarestia”, aperto a sacerdoti e operatori pastorali delle diocesi di Abruzzo-Molise. Mons. Fabio Iarlori, Direttore dell’Ufficio Liturgico Regionale nel comunicato inviato alle diocesi e comunità parrocchiali di Abruzzo e Molise, afferma come “ora che la Chiesa italiana si appresta alla pubblicazione di una nuova edizione del Messale Romano, adeguata alla Editio Typica Tertia, approvata da San Giovanni Paolo II il 10 aprile del 2000 e pubblicata nel 2002, il suddetto Ufficio ritiene opportuno cogliere questa occasione per dare alle nostre Chiese di Abruzzo e Molise un tempo favorevole di riflessione sull’Eucaristia nella sua dimensione celebrativa, al fine di aiutarci a far emergere sempre meglio tutta la ricchezza che promana da quella che il Concilio Ecumenico Vaticano II ha chiamato fonte e culmine di tutta la vita cristiana (LG 11)”.

Mons. Iarlori, prosegue sottolineando come “tale ricchezza, però, si offre alle comunità, non tanto e non principalmente, attraverso una mera riflessione teoretica – sempre comunque necessaria – bensì mediante una celebrazione in grado di esprimere quella partecipazione attiva di tutti i fedeli che è stata la grande intuizione del Vaticano II ed il motore della riforma liturgica, ardentemente voluta dal Concilio stesso”.

La Consulta diocesana delle aggregazioni laicali dell’Arcidiocesi dell’Aquila, nei giorni scorsi ha rivolto l’invito a tutti i laici impegnati nelle parrocchie della nostra diocesi per una loro adesione a questo Convegno Ecclesiale Regionale, nel quale sarà compito di Morena Baldacci, docente alla Pontificia Università Salesiana di Torino e delegata per la liturgia della regione ecclesiastica del Piemonte e Valle d’Aosta, di offrire gli elementi utili per avere tutti gli elementi utili per comprendere il tema trattato. Inoltre, dopo l’intervento della Prof.ssa Balducci ‘seguiranno cinque gruppi di lavoro che approfondiranno aspetti specifici, partendo da una relazione introduttiva, e quindi coinvolgendo il gruppo sia ad evidenziare gli aspetti fondanti, sia a focalizzare apporti concreti per la pastorale liturgica’.

In allegato inoltre si potrà trovare il pieghevole con il dettaglio del programma e la scheda di iscrizione che gli interessati devono compilare e rimandare all’indirizzo consulta.aggr.laicali.aq@gmail.com entro sabato 25 gennaio p.v.

ISCRIZIONE: pieghevole iscrizione

don Daniele Pinton

