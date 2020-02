Le auto usate più vendute nel 2019. In Abruzzo vince Fiat Panda

E’ la Fiat Panda l’autovettura usata tra le più acquistate in Abruzzo lo scorso anno mentre il diesel, nonostante la crisi mondiale, nella nostra regione mantiene oltre il 70% delle vendite. Seguono, nelle preferenze degli abruzzesi la Golf, la Fiat Punto, la Lancia Ypsilon e la Fiat 500.

A stilare la classifica il primo rivenditore diretto di auto online d’Italia che opera sul sito www.brumbrum.it, avvalendosi dei dati raccolti dall’Osservatorio di rilevazione e indagini statistiche online in ambito automotive che ha preso in considerazione le automobili che nel 2019 hanno fatto più vendite in rete nell’Italia meridionale e sulle isole.

Sempre in Abruzzo i dati evidenziano che il 34% ha acquistato un’utilitaria, il 21% una berlina e il 14 % un suv mentre le auto familiari sono state preferite per un 10% . Fanalino di coda per i monovolume scelti solo dal 7% degli abruzzesi.

Guardando i risultati a livello complessivo il settore del mercato dell’auto è in salute: il nuovo chiude con un +0,3% rispetto all’anno scorso con quasi 2 milioni di immatricolazioni, mentre va ancora meglio nell’usato, +0,5% con oltre 3 milioni di auto passate di mano per 3.102.893 passaggi di proprietà.

Commenti

comments