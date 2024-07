L’arte di Agostino Iacurci da Aielli alle Olimpiadi di Parigi

Agostino Iacurci è tra gli artisti che hanno lavorato alle decorazioni di “Casa Italia” per le Olimpiadi di Parigi. Nel 2021 aveva realizzato il murale “I Cardi” dietro il municipio di Aielli (Borgo Universo) e ha esposto a Pereto per l’edizione 2024 della Straperatana

Agostino Iacurci è tra gli artisti che hanno lavorato al progetto artistico di “Casa Italia”, la residenza delle atlete e degli atleti italiani a Parigi durante le Olimpiadi. Un luogo simbolico, visto che Le Pré Catelan, l’elegante edificio in stile Napoleone III nel verde del Bois de Boulogne, vicino agli Champs Élysées, fu la residenza che ospitò il 23 giugno 1894 la cena celebrativa della rinascita dei Giochi Olimpici voluti da Pierre de Coubertin. Oggi questo palazzo ottocentesco è diventato luogo di incontro tra arte contemporanea e sport. Gli atleti sono quotidianamente accolti da un ambiente intriso di arte e cultura, architettura e natura: il progetto Ensemble, scenografico e di grande impatto emozionale, è firmato da 19 artisti italiani e una trentina di designers, tra cui il foggiano Agostino Iacurci.

Classe ‘86, Iacurci nel 2021 aveva realizzato il murale con “I Cardi” dietro il municipio di Aielli. In provincia dell’Aquila, questo paesino medievale di circa 1300 abitanti si è trasformato nel celebre Borgo Universo, un vero paradiso della street art, con artisti di fama internazionale da tutto il mondo che, nel corso delle sette edizioni del Festival – la prossima sarà il 14 e il 15 agosto 2024 – hanno ricoperto più di quaranta edifici di bellissimi murales, attirando e appassionando anche visitatori molto lontani dall’Abruzzo. Dai colori sgargianti, dove dominano il rosso e il blu, l’opera di Iacurci rappresenta due grandi cardi che ricoprono in altezza il muro dell’edificio storico: i cardi sono piante resistenti, caratteristiche delle montagne abruzzesi, che rappresentano la resilienza e lo spirito forte e gentile di questo popolo.

Da un piccolo edificio di un paesino marsicano, ora i colori e le piante di Agostino Iacurci tornano a far bella mostra di sé, questa volta con i pannelli che incorniciano e ripartiscono la facciata del palazzo di Casa Italia a Parigi. È una reinterpretazione dei tre colori della bandiera italiana tra natura e forme classiche, cifra della sua arte che privilegia studi botanici e in generale un saldo dialogo con la natura, inesauribile scrigno da cui attinge particolari figurativi sempre antichi e sempre nuovi. I pannelli instaurano una ripetizione sempre dissomigliante, un ritmo che vuole creare richiami e corrispondenze tra il mondo reale – quello dei colori e dei profumi del parco in cui è immerso l’edificio – e quello rappresentato dalla percezione visionaria e stilizzata dell’artista. Ensemble, con tutti i suoi artisti e designers, è un omaggio alla cultura italiana, che condivide con la Francia una storia di arte, moda e design e l’impegno a lavorare insieme per la collaborazione e la fratellanza, valori fondanti dei Giochi Olimpici.

Un’ultima curiosità: oltre ad Aielli, Iacurci ha lasciato più recentemente il segno anche a Pereto, comune nell’aquilano, in occasione della Straperatana, una manifestazione che da otto anni porta nelle strade, nelle piazze, nelle chiese e nei palazzi del piccolo borgo abruzzese opere di arte contemporanea. L’edizione 2024 prende spunto dal legame di Pereto con la natura in cui è immerso: passeggiando per i vicoli del borgo è possibile imbattersi nel wall painting site specific di Agostino Iacurci sulle mura della Casa del Prete e, a Palazzo Iannucci, in un’opera su tela realizzata insieme a María Ángeles Vila Tortosa con una serie di incisioni ispirate ad antichi erbari medievali.