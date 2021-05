ROMA – L’Argos Petrarca Padova è la prima finalista del Peroni TOP10 2021. Dopo aver dominato la stagione regolare, ed essersi aggiudicati la semifinale d’andata in casa del Valorugby, i tuttineri di Andrea Marcato rischiano di di dilapidare tutto il patrimonio nelle battute conclusive della sfida di ritorno all’Argos Arena contro i Diavoli del Valorugby Emilia.

Sempre in avanti nel punteggio il Petrarca, dopo un primo tempo chiuso sul 3-0 ed una gara equilibrata ma per lunghi tratti in controllo dei padroni di casa, sono però gli uomini di Manghi a prendere le redini dell’incontro nelle battute conclusive.

Nel volgere di soli quattro minuti tra il 73′ ed il 77′, due marcature in rapida successione da parte di Farolini e compagni stordiscono il Petrarca, portano il Valorugby dal 23-10 al 23-24 e riaprono imporvvisamente un incontro che sembrava concluso.

C’è tutto il tempo per un assalto finale che può cambiare le sorti del campionato: i Diavoli attaccano a testa bassa dai propri ventidue, risalgono sin dentro all’area di meta padovana: sulla penaltouche conclusiva, però, la difesa veneta si affida a tutta la propria esperienza e conquista il turn-over decisivo.

Finisce 23-24 per il Valorugby, che segna quattro mete e conquista il punto bonus ma, a parità di punti nella classifica aggregata del doppio confronto, paga la peggior differenza punti (+10 per il Petrarca) nelle due semifinali.

Ora, al Petrarca non resta che attendere l’esito della gara di ritorno tra Femi-CZ Rovigo e Kawasaki Robot Calvisano per conoscere il nome dell’avversaria con cui contendersi mercoledì 2 giugno, sul campo di casa, il novantunesimo titolo di Campione d’Italia.

Padova, Argos Arena – Sabato 22 maggio 2021

Peroni TOP10, Semifinale Ritorno

Argos Petrarca v Valorugby Emilia 23-24 (3-0)

Marcatori: p.t. 10’ cp Lyle (3-0). S.t. 48’ m Trotta tr Lyle (10-0), 54’ m Fusco (10-5), 58’ m Vaega (10-10), 61’ cp Lyle (13-10), 63’ cp Lyle (16-10), 69’ m Capraro tr Lyle (23-10), 73’ m Fusco tr Newton (23-17), 77’ m Ruffolo tr Newton (23-24)

Argos Petrarca: Lyle; Coppo, Colitti (76’ Zini), Broggin, Capraro; Faiva, Panunzi (34’ Tebaldi); Trotta (Cap.), Ghigo (69 Cattelan), Cannone; Panozzo (50’ Michieletto, 63’ Beccaris), Galetto; Hasa (60’ Pavesi), Cugini (60’ Carnio), Borean (60’ Braggiè).

All. Marcato, Jimenez

Valorugby Emilia: Farolini; Paletta (41’ Vaega), Majstorovic, Bertaccini (51’ Ruffolo), Falsaperla; Newton, Chillon (41’ Fusco); Amenta, Conforti (25’ – 29′ Ruffolo), Favaro; Dell’Acqua,(56 Mordcci) Gerosa( 47′ Devodier); Randisi (temp. 36 – 40’ Romano, 74’ Mattioli), Luus (temp 35’ – 40’ e definitivo al 72’ Gatti), Sanavia.

All. Manghi

Arb. Gianluca Gnecchi (Brescia)

AA1 Marius Mitrea (Udine), AA2 Federico Vedovelli (Sondrio)

Quarto Uomo: Clara Munarini (Parma)

Quinto Uomo: Maria Ausilia Paparo (Bologna)

Calciatori: Lyle (Argos Petrarca (5/5), Newton (Valorugby Emilia) 2/4

Punti: Argos Petrarca – Valorugby Emilia 1-5

Peroni Player of the Match: Emilio Fusco (Valorugby Emilia)

Note: giornata nuvolosa. Spettatori 250. Semifinale Andata: Valorugby Emilia – Argos Petrarca 16-27 (0-4).

ROMA – Intanto domani, domenica 23 maggio alle 15.40, l’altra semifinale Rovigo-Kawasaki Robot Calvisano.

Il “Mario Battaglini” di Rovigo torna ad aprire dopo un anno, almeno in parte, le proprie porte al caldissimo pubblico rossoblù domani alle 15.40 per la semifinale di ritorno del Peroni TOP10 contro i rivali storici del Kawasaki Robot Calvisano.

Una delle grandi classiche del rugby italiano, una delle rivalità più accese per ottanta minuti che daranno un nome alla seconda finalista del massimo campionato nazionale per il match tricolore in calendario proprio nel giorno della Festa della Repubblica.

I gialloneri bresciani arrivano nel capoluogo del Polesine con un margine di nove punti, frutto del 31-22 maturato nel secondo tempo della sfida d’andata, con il piede dell’apertura Calvino Hugo a guidare la rimonta dopo un primo tempo dove la mischia dei Bersaglieri aveva spadroneggiato.

Direzione di gara per il livornese Matteo Liperini, uno dei fischietti veterani della massima serie, giunta alle battute finali di un 2021 che si appresta a dare un nome alla squadra Campione d’Italia dopo la mancata assegnazione del 2020, segnato dalla pandemia.

“Sappiamo per esperienza che sicuramente non sarà una partita facile; Calvisano è una squadra che nei Play-Off riesce a dare il meglio e a performare nel migliore dei modi, ne abbiamo avuto l’esempio la scorsa settimana. Noi siamo fiduciosi di fare una buona partita, il primo nostro obiettivo è vincere il match, recuperando lo scarto. Sarà una partita aperta, a Calvisano eravamo in vantaggio di sette punti nel primo tempo, per poi passare sotto nove punti ai gialloneri. Il break di Calvisano nel secondo tempo ci deve insegnare di stare sereni e di crederci fino alla fine. Speriamo anche di alzare il tempo effettivo di gioco, perché 28 minuti sono un minutaggio molto basso per una partita. Sarà una bella giornata calda, pensiamo che questo ci possa dare un piccolo vantaggio” spiega Umberto Casellato che, domani, potrebbe in ogni caso vivere l’ultima partita alla guida dei Bersaglieri.

“Scendiamo in campo per un solo risultato – dichiara il tecnico di Calvisano Gianluca Guidi al termine dell’ultimo allenamento – che è la vittoria. I 9 punti di vantaggio non hanno alcun peso nelle nostre valutazioni tattiche della partita. I ragazzi sanno che devono pensare alla vittoria dal primo all’ultimo minuto di gioco e per questo ci siamo preparati in settimana”.

La partita sarà in diretta RaiSport e raisport.rai.it

Queste le formazioni annunciate:

Rovigo, Stadio “Mario Battaglini” – domenica 23 maggio, ore 15.40

Peroni TOP10, semifinale ritorno – diretta RaiSport

Femi-CZ Rovigo v Kawasaki Robot Calvisano

Femi-CZ Rovigo: Antl; Cioffi, Coronel, Uncini, Bacchetti; Menniti-Ippolito, Trussardi; Ruggeri, Lubian, Vian; Ferro (cap.), Canali; Swanepoel, Nicotera, Leccioli.

a disposizione: Pomaro, Cadorini, Brandolini, Sironi, Greeff, Visentin, Cozzi, Borin

all. Casellato

Kawasaki Robot Calvisano: Trulla; Garrido-Panceyra, Bronzini, Mazza, Susio; Hugo, Albanese-Ginammi; Vunisa, Casolari, Izekor; Zambonin, Van Vuren; Leso, Morelli (cap), Brugnara

a disposizione: Luccardi, Gavrilita, D’Amico, Koffi, Martani, Maurizi, Semenzato, Ragusi

all. Guidi

arb. Liperini (Livorno)

assistenti: Piardi (Brescia), Bottino (Roma)

Quarto uomo: Trentin (Lecco)

Quinto Uomo: Roscini (Milano)

Citing Commissioner: Vancini (Milano)

andata: Kawasaki Robot Calvisano v Femi-CZ Rovigo 31-22 (4-0)