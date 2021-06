L’AQUILA – L’aquilano Francesco Urbani è stato nominato Responsabile del Rugby di Base e riporterà al Direttore Tecnico Daniele Pacini.

L’ufficialità è arrivata ieri pomeriggio durante il Consiglio Federale di Fir, Federazione italiana rugby.

Francesco Urbani dal 2009 è il Direttore Tecnico del Romagna RFC che milita in serie A. Il giovane tecnico abruzzese, prima dell’avventura in Romagna, ha fatto esperienza di due stagioni nella società di serie C Gran Sasso Rugby, con la quale ha raggiunto le fasi finali per la promozione in Serie B. In precedenza è stato allenatore dell’Accademia Rugby Roma, nel Campionato di serie B girone Sud della stagione 2006/2007.

Urbani, nonostante la giovane età, vanta anche un’esperienza di tre anni di lavoro con la Federazione Italiana Rugby, avendo ricoperto nel 2005/2006 l’incarico di Tecnico Territoriale dell’Abruzzo e contestualmente tecnico della Nazionale Under 16 e nelle due stagioni precedenti l’incarico di docente per i corsi CAS abruzzesi e tecnico della Nazionale Under 15 (stagione 2003/2004) e della Nazionale Under 16 (2004/2005).

Tornando al Consiglio Federale di ieri, è stato anche completato la composizione della Commissione “Rilancio Sud” della quale entrano a far parte – al fianco dei membri precedentemente nominati Menga (Presidente), gli aquilani Morelli e Festuccia – Giuseppe Artuso, Silvia Gaudino, Massimo Giovanelli e Fabrizio Senatore.

Infine, il Vice-Presidente Antonio Luisi è stato nominato Presidente della neocostituita Commissione Calendari.