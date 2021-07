L’AQUILA – Alla soglia dei 39 anni Roberto Ciuffini si ritira dalla pallacanestro agonistica. L’aquilano ha militato nelle fila del Gruppo Sportivo Pallacanestro L’Aquila e in quelle del Nuovo Basket Aquilano nelle ultime cinque stagioni in serie C.

“A volte le parole non bastano…… – scrivono in comunicato i dirigenti del Nuovo Basket Aquilano -. Nel prossimo campionato non vedremo più in campo un numero (il 19), ma soprattutto una Persona speciale per tutti noi…. Roberto Ciuffini conclude il suo percorso nel basket giocato, dopo aver onorato per 5 anni bellissimi e intensi la nostra maglia e la nostra storia. Abbiamo imparato a conoscere tutti un Uomo unico, che ha saputo stare al fianco dei ragazzi diventandone un riferimento di serietà, professionalità, impegno, rispetto, condividendo stagioni stupende accanto a loro. Un leader, spesso con poche parole, a volte con le giuste strigliate ai più giovani, sempre con un affetto per loro che traspariva dagli occhi. Roberto resterà accanto a noi, anche senza una maglietta e un pantaloncino, e resterà nel cuore di tutti quello che ha dato in campo, negli allenamenti e in partita, ma anche quello che ci ha dato in ogni istante passato con noi, nelle tante trasferte, nei tanti momenti spesi insieme, nelle gioie e nelle difficoltà. A volte le parole non bastano…… GRAZIE Roberto, è stato bellissimo vedere quel numero 19 in campo per noi…”.