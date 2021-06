L’AQUILA – Il 39enne aquilano Marco Ianni torna a lavorare in una squadra di serie A di calcio. L’allenatore Maurizio Sarri, infatti, dopo un anno di inattività ha sottoscritto un contratto di un biennale alla Lazio e avrà con lui i suoi più stretti collaboratori, come l’aquilano.

Lo staff tecnico di Sarri quindi sarà composto, oltre al suo vice storico Giovanni Martusciello, dall’assistente tecnico Marco Ianni, i preparatori Davide Losi e Davide Ranzato che cureranno la parte atletica. Mentre Massimo Nenci seguirà la preparazione dei portieri con Adalberto Grigioni, che è ormai un’istituzione del ruolo a Formello.

E così Sarri porterà con sé un gruppo ormai affiatato nel lavoro e unito da legami personali consolidati. Nenci dalla Sangiovannese in Serie D ha fatto il salto nel 2018 al Chelsea per poi seguire il tecnico di Figline alla Juventus. Ranzato si è fatto notare in una lunga gavetta col Vicenza. Losi ha cominciato la sua ascesa professionale da Campobasso. Ianni vanta un discreto passato da calciatore in serie D e C. Martusciello, oltre ad aver guidato l’Empoli in A, è stato poi anche nello staff di Spalletti all’Inter prima di rientrare nel giro di Sarri alla Juventus.

L’aquilano Ianni, ha iniziato la sua carriera da allenatore come vice di Roberto Cappellacci al Teramo in C.

Dopo alcune stagioni, sempre da secondo a Cappellacci al Campobasso e al Cosenza, Ianni ha fatto parte dello staff tecnico di Sarri. L’allenatore toscano ha voluto che Ianni lo seguisse. dopo le stagioni al Napoli, nell’esperienza al Chelsea (sotto la guida di Sarri la formazione inglese ha conquistato l’Europa League), a seguire alla Juventus (vincendo lo scudetto) e ora alla Lazio.