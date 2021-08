L’AQUILA – E’ di queste ultime ore la notizia che l’aquilano Federico Arnone capitanerà la squadra Nazionale Giovanile di Karate (FIJLKAM) ai prossimi campionati Europei della World Karate Federation. L’atleta allenato dai Maestri Francesco Maffolini e Benedetto Arnone, alla sua terza esperienza ai massimi livelli internazionali, rappresenterà l’Italia del karate federale incarnando le aspirazioni di moltissimi giovani che praticano questo sport.

L’impegno congiunto dei Maestri Arnone e Maffolini, del preparatore atletico Dottor Cecchetti, di tutti i docenti e del dirigente scolastico del Liceo Classico “D.Cotugno” di L’Aquila, ha permesso il raggiungimento di una metà così ambita.

La squadra azzurra di kata che nell’ultima edizione, svoltasi a Budapest in Ungheria, ha conquistato una meritatissima medaglia di bronzo, in questa edizione sarà composta da Cristian Villano (Fi.Club Maddaloni – Maddaloni), Guido Polsinelli (GS Fiamme Oro – Roma) e Federico Arnone (Master Rapid Skf – CPGA Karate – L’Aquila). Il team si riunirà per la preparazione di rifinitura presso il Centro Olimpico Federale della FIJLKAM ad Ostia (Roma) dal 2 al 4 Agosto e successivamente gli atleti entreranno in ritiro pre-gara dal 13 Agosto sempre ad Ostia per poi decollare per Tampere (Finlandia) dove dal 20 al 22 Agosto si svolgeranno le competizioni del 48th European Karate Federation, Junior, Cadet Championships (ulteriori notizie sui portali https://www.sportdata.org e su karatefinland2021.com).

Un in bocca al lupo a tutto l’Italian Karate Team!