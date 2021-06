ROMA – Dopo aver conquistato il premio Mvp dell’edizione 2020/21 del Campionato Italiano Peroni TOP10, l’aquilano Alessandro Ciofani è diventato un punto di forza della Nazionale Seven.

Infatti Andy Vilk, Responsabile Tecnico della Nazionale Italiana Seven Maschile, ha ufficializzato la lista degli atleti convocati per la prima tappa dei Rugby Europe 7s Championship in programma al Lisbona sabato 5 e domenica 6 giugno.

Tra gli azzurri confermato Ciofani, il trequarti in forza al Rugby Viadana 1970, nell’albo d’oro dei migliori giocatori del massimo campionato italiano succede a Danilo Fischetti, ex pilone del Kawasaki Robot Calvisano e ora perno di Zebre e Italrugby.

Nato a L’Aquila il 27 febbraio del 1999, tra i giocatori più giovani ad aggiudicarsi il premio di MVP, Ciofani è un trequarti che riesce ad esprimere le sue qualità sia nel ruolo di estremo che all’ala. Giocatore frutto del vivaio della Polisportiva L’Aquila Rugby – club storico che ha fornito al rugby italiano tanti giocatori di assoluto valore – si è trasferito nel Rugby Brescia nella stagione 2018/19 per poi spostarsi al Viadana facendo il suo esordio nel massimo campionato italiano per club.

Tornando alla Nazionale Seven, gli Azzurri partiranno nel pomeriggio odierno per il Portogallo dove sabato 5 giugno faranno il loro esordio contro la Russia alle 12.06. Circa due ore più tardi l’Italseven affronterà la Polonia per poi chiudere il girone con il match contro la Spagna alle 17.06. Nella giornata di domenica è in programma la fase finale del torneo. Tutte le partite della competizione saranno trasmesse in diretta streaming sul sito rugbyeurope.eu.

Questa la lista completa degli Azzurri convocati:

Diego ANTL (FEMI-CZ Rovigo)

Giulio BERTACCINI (Valorugby Emilia)*

Lorenzo Maria BRUNO (Sitav Rugby Lyons)*

Alessandro CIOFANI (Rugby Viadana 1970)

Massimo CIOFFI (FEMI-CZ Rovigo)*

Mattia D’ANNA (Mogliano Rugby 1969)

Giacomo DA RE (Mogliano Rugby 1969)

Davide GALLIMBERTI (Rugby Casale)*

Riccardo GHELLI (Amatori Rugby Badia)

Tommaso JANNELLI (Rugby Viadana 1970)

Jacopo SALVETTI (Sitav Rugby Lyons)

Juan Alejandro WAGENPFEIL (Rugby Viadana 1970)

*membro dell’Accademia FIR Ivan Francescato