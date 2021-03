L’AQUILA – Un anno di Laquilablog, un anno di noi con Voi. E’ con soddisfazione ed entusiasmo che, come direttore di questa testata, saluto questo nostro primo anno trascorso insieme. Un anno difficile cominciato per Laquilablog il 2 marzo 2020 con questa nuova sfida editoriale e scandito, nell’immediato, da tanti fatti imprevisti. Primo tra tutti la pandemia da covid19 che, proprio in quei giorni ha portato l’Italia al lockdown e che, purtroppo, continua ad accompagnarci anche adesso, scandendo le nostre vite. Pur nelle difficoltà che stiamo affrontando tutti, il nostro obiettivo è sempre stato quello di esserci per il territorio e continuare ad informare con la massima obiettività e professionalità possibile. Lasciatemi essere un po’ autoreferenziale in questo giorno e rivendico con orgoglio quelli che sono per me e per l’editore i nostri punti di forza:

Notizie affidabili sul territorio e acquisizione di sempre maggiore credibilità nel panorama giornalistico territoriale. Quando sbagliamo chiediamo scusa e correggiamo. Non andiamo dietro al click bait pur di fare numero. Siamo al servizio dei lettori e cerchiamo di seguire sempre le loro segnalazioni, previa verifica dell’attendibilità. Ricchezza tematica e una relativa articolazione della testata in argomenti diversi, aggiornati e ricchi di informazioni, accompagnati da gallerie fotografiche e da video-interviste utili a integrare e completare il quadro della notizia. Capacità di aggiornamento delle notizie in tempo reale a vantaggio della freschezza informativa rilevabile dalla data e ora di pubblicazione. Ricerca costante di forme e linguaggi giornalistici non ancora sufficientemente esplorati. Presenza costante in tutti i social e in costante crescita frutto di una reale fidelizzazione: Facebook, Twitter, LinkedIn, Instagram, Telegram, Pinterest, Reddit, YouTube. Una bellissima redazione coesa e desiderosa di crescere professionalmente e apertura a contributi esterni di spessore e rilevanza culturale.

A riprova del nostro impegno e della nostra professionalità citiamo due riconoscimenti ricevuti in questo anno:

la designazione da Search Console, sistema di Google, come organizzazione giornalistica europea, in base alla definizione della Direttiva Ue 2019/790 sul diritto d’autore. L’inserimento della nostra testata nel sostegno al giornalismo locale per la comunicazione Covid-19 da parte di Google News Initiative Journalism Emergency Relief Fund .

Per correttezza e trasparenza nei confronti dei nostri lettori vi indico alcuni dei numeri di questo primo anno insieme, come da dati di Google Analytics, l’unico strumento certificato e attendibile per gli accessi sul web.

Pagine viste 5.259.366, con punte di 34.000 visualizzazioni per articolo

Utenti unici 3.260.000, e anche 30.153 utenti unici in un giorno

Post pubblicati 14.250 con una media di 39 al giorno

Il 90% dei lettori è di lingua italiana e il 6% di lingua inglese

86% lettori in Italia, 9,26% Stati Uniti, 1,97% Norvegia e altri

Maggior parte dei lettori è in Abruzzo ma 18% dei lettori zona di Roma, 8,6% Milano

La lettura per il 54% proviene dai social, il 25% direttamente e il 19% da ricerca organica. Dei social il 99,70% viene da Facebook

Il 52,3% è uomo e il 47, 7 è donna

La fascia di età maggiormente presente è 25-54

Il 83,74% legge da mobile e 14,08% da desktop

Per finire un doveroso quanto sentito ringraziamento a tutti i giornalisti Matilde Albani, Cristina D’Armi e Alessio Ludovici, collaboratori, tecnici, commerciali, grafici, ma soprattutto ai nostri lettori che con questi dati ci mostrano riconoscenza e fiducia per il lavoro svolto.

Continuate a seguirci.

Il direttore