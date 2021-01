L’AQUILA – Il messaggio di sostegno per L’Aquila Capitale della Cultura, di Antonella Ballone, presidente della Camera di Commercio Gran Sasso d’Italia: “In ogni via dell’Aquila si può respirare cultura. I suoi monumenti sono pieni di tradizione e innovazione nello stesso tempo. Come Camera di Commercio appoggiamo convintamente la candidatura del territorio a capitale italiana della cultura 2022. Un titolo importante non solo per L’Aquila ma per il sistema Italia in generale, come modello ed esempio di rigenerazione proprio attraverso la cultura”.

