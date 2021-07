L’AQUILA – I vigili del fuoco dell’Aquila sono al lavoro, ora, nel quartiere di Collesapone in via Acquasanta Alta, nelle vicinanze del polo scolastico, e in via Vasche del Vento, per spegnere un incendio divampato tra le sterpaglie.

Il pronto intervento dei Vigili del Fuoco e della Protezione Civile probabilmente limiteranno i danni.

L’attenzione dei vigili del Fuoco e della protezione civile è anche a un palo dell’elettrodotto, visto che è lambito dal fuoco.

Sul posto anche la Polizia.

Per ora non si conoscono i motivi di come è partito l’incendio.