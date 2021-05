L’AQUILA – Il Comune dell’Aquila ha attivato un numero verde per raccogliere le prenotazioni riguardanti il secondo open day delle vaccinazioni anti covid-19, che l’Asl 1 Avezzano-Sulmona-L’Aquila ha predisposto per sabato 8 e domenica 9 maggio.

Oggi, dalle 15 alle 18, sarà possibile contattare il recapito 800.666.222 per fornire la propria adesione; l’elenco dei richiedenti, poi, sarà trasmesso al contact center dell’Asl. Quest’ultima ricorda che l’open day delle vaccinazioni programmato per l’8 e 9 maggio è riservato esclusivamente alle persone con tra i 60 e i 79 anni che non soffrono di patologie gravi. La stessa Asl ha fatto presente che le somministrazioni riguarderanno vaccini Astrazeneca e, in parte, anche Johnson e Johnson.

Il numero verde del Comune sarà attivo anche domani, ininterrottamente dalle 9 alle 18.

“Il vaccino è l’unica strada per uscire da questo incubo – ha osservato il sindaco Pierluigi Biondi – per cui mi auguro che, come accaduto nel primo open day, ci sia una risposta significativa da parte della cittadinanza che ha i requisiti per sottoporsi alla vaccinazione. L’amministrazione comunale fornirà il massimo supporto possibile, proprio nella consapevolezza che questa operazione avrà un impatto importante sulla tutela della salute nella nostra comunità”