L’Aquila, Tribunale del malato: al via indagine su assistenza psicologica

Il Tribunale per i diritti del malato (TDM) del’Aquila, rete di Cittadinanzattiva, promuove e sostiene il progetto nazionale sull’indagine che ha come scopo: fare il punto sull’assistenza psicologica erogata o non erogata oggi nei confronti di chi ha una patologia cronica o rara, capire insieme quali siano i bisogni di assistenza psicologica e come gli psicologi possano rispondere a questo bisogno alla luce delle novità normative che li vedono al fianco degli altri professionisti sanitari nella presa in carico del paziente.

La coordinatrice del TDM Paola Federici, spiega: “Tale indagine nasce in quanto giungono segnalazioni da cittadini e Associazioni di pazienti circa la mancanza di sostegno psicologico in tutte le fasce di età”.

Il questionario è realizzato con la collaborazione dell’Ordine Nazionale degli Psicologi. I volontari saranno a disposizione a L’Aquila tutti i mercoledì, dalle ore 15,00 alle ore 17,00 e i venerdì dalle ore 10,30 alle ore 12,30, presso la sede all’ospedale civile San Salvatore Edificio 2 ingresso A per chi avesse bisogno di aiuto per la compilazione. Oppure si può compilare il questionario autonomamente sul sito Esurveyspro. I dati saranno raccolti fino al 29 febbraio 2020 e verranno utilizzati a scopo di indagine per rilevare lo stato di reale presa in carico nell’ambito dell’assistenza psicologica nelle singole regioni ed individuare gli aspetti maggiormente critici sui quali intervenire e gli aspetti positivi da diffondere in tutte le realtà regionali. I dati che saranno trattati in maniera anonima, nel pieno rispetto della normativa sulla privacy e in nessun modo sarà possibile risalire all’ identità di chi compila il modulo.

