L’Aquila, sportelli di ascolto ed educativa di strada

L’AQUILA – Dando seguito all’ordine del giorno approvato in Consiglio Comunale a Maggio 2024 sulle “Misure a tutela della comunità, con particolare attenzione alle nuove generazioni e alla fasce fragili di popolazione”, anche in occasione della III Commissione Consiliare svoltasi questa mattina presso Palazzo Margherita, l’Assessore alle Politiche Sociali del Comune dell’Aquila Manuela Tursini e la Capogruppo Consiliare di L’Aquila Futura Laura Cococcetta ribadiscono l’importanza della programmazione e dell’attuazione prevista nel Piano Sociale di Zona dove, per la prima volta in assoluto, sono stati inseriti come parte integrante delle strategie di supporto e inclusione sociale due progetti quali gli “Sportelli di Ascolto” e “l’Educativa di strada”, quest’ultima in collaborazione con l’Assessorato alle Politiche Giovanili dell’Assessore Ersilia Lancia.

“I centri e gli sportelli di ascolto rappresentano un passo significativo nella promozione del benessere della nostra comunità, offrendo un punto di riferimento prezioso finalizzato a promuovere il benessere psicologico e ad offrire servizi più facilmente accessibili ai ragazzi e ai giovani. Dopo un’attenta valutazione dei progetti presentati dalle Organizzazioni di Promozione Sociale che hanno risposto all’Avviso Pubblico, è stata stilata una graduatoria e ai primi tre progetti in graduatoria è stato riconosciuto un anticipo del costo complessivo del progetto presentato” commentano l’Assessore e la Capogruppo.

Altra misura importante prevista nella programmazione del Piano Sociale è quella “dell’Educativa di Strada”.

“Dopo una prima fase progettuale di mappatura del territorio, finalizzata all’individuazione di luoghi prioritari sui quali avviare questo servizio, fondamentale per il contatto diretto con i giovani in condizioni di disagio, ci prepariamo alla programmazione di interventi per garantire una presenza capillare e continua sul nostro territorio. L’Educativa di Strada ha lo scopo di prevenire situazioni di marginalità e devianza, promuovendo attività a valenza socio educativa, tese al miglioramento della qualità di vita nei micro contesti” dichiarano l’Assessore Tursini e la Capogruppo Cococcetta.

“La presenza di queste due importanti azioni nel nostro Piano Sociale rappresentano misure concrete per rispondere alle esigenze della comunità giovanile”- proseguono – “vogliamo creare una rete di supporto solida e accessibile, capace di accogliere e aiutare chiunque si trovi in difficoltà. Queste iniziative sono parte di un più ampio impegno dell’Amministrazione comunale dell’Aquila per il miglioramento dei servizi sociali e la costruzione di una comunità più solidale e inclusiva” concludono le due esponenti politiche di L’Aquila Futura.