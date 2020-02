L’Aquila: sopralluogo sui cantieri delle scuole in ricostruzione

Al fine di verificare lo stato di attuazione degli interventi di ricostruzione di edilizia pubblica finanziati con fondi Cipe, nella giornata odierna i tecnici dell’Ufficio Speciale per la Ricostruzione dell’Aquila, Salvatore Provenzano, titolare dello stesso, insieme a Stefania Caporale e Andrea Calzetta, hanno effettuato un sopralluogo presso i cantieri dell’intervento di ricostruzione dell’edificio scolastico “Mariele Ventre”, sito in via Antica Arischia in località Pettino, e di realizzazione dell’edificio scolastico “Ten. C. Taranta” ad Arischia in via Collebrincioni.

Oltre ai funzionari dell’Usra, presenti anche Pierluigi Carugno, dirigente del Settore Ricostruzione Beni Pubblici del Comune dell’Aquila, Mauro Bellucci, dirigente del Settore Opere Pubbliche, Ambiente e Sport, nonché il rup Antonello Giampaolini, i direttori dei lavori, i Cse e i tecnici delle imprese appaltatrici, i quali hanno illustrato l’andamento dei lavori e le opere ancora necessarie al completamento dei due plessi scolastici.

La nota congiunta riporta anche che “tale attività, oltre che rientrare nell’ambito dei compiti istituzionali attribuiti all’Usra, tra le quali il monitoraggio attuativo degli interventi di ricostruzione pubblica, evidenzia l’impegno di sostegno assunto all’interno della cabina di regia sulle scuole insediata presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri e diretta da Fabrizio Curcio, capo della Struttura di Missione per il coordinamento dei processi di ricostruzione e di sviluppo nei territori colpiti dal sisma del 6 aprile 2009”.

E conclude: “L’impegno condiviso e voluto di tutti è quello di voler assicurare la conclusione dei lavori entro i tempi stabiliti e garantire l’apertura dei due nuovi plessi scolastici entro l’inizio dell’anno scolastico 2020/2021”.

Commenti

comments