L’AQUILA – Il L’Aquila Film Festival, all’interno delle attività del Comune dell’Aquila finanziate con i fondi RESTART, dal 5 al 9 luglio organizza una rassegna di Cinema all’aperto riguardante tematiche sociali.

Il “L’Aquila Social Film Festival Diritti in Piazza d’Arti” avrà luogo in Piazza d’Arti (zona via Ficara) ed è organizzato in sinergia con le associazioni di volontariato che vi operano (MU.SPA.C., Comunità 24 Luglio, Scout CNGEi L’Aquila, la Bottega equo-solidale Il Sicomoro, l’APTDH Onlus e il Circolo ARCI Querencia; dopo aver aperto la stagione del Cinema all’aperto in Città, insomma, il festival cittadino raddoppia e propone quattro nuovi film su ambiente, migranti, lavoro, infanzia e disabilità.

L’apertura, infatti, sarà riservata a 2040 SALVIAMO IL PIANETA di Damon Gameau , un documentario sul futuro del nostro pianeta e, contemporaneamente, delle nuove generazioni; IL MIO CORPO di Michele Pennetta è un viaggio nella Sicilia del lavoro giovanile, delle migrazioni e dell’illegalità. Da segnalare che il direttore della fotografia è Paolo Ferrari, docente presso la sede aquilana del Centro Sperimentale di Cinematografia.

Terza opera selezionata è NOTTURNO del regista documentarista pluripremiato Gianfranco Rosi: si tratta di un drammatico resoconto per immagini di tre anni passati tra Siria, Libano, Kurdistan e Iraq.

Chiude la rassegna IN VIAGGIO VERSO UN SOGNO di T. Nilson e M. Schwartz, un divertente road-movie sul sogno di un bambino down di diventare un lottatore di wrestling.

Le associazioni di Piazza d’Arti organizzeranno un ricco programma di eventi collaterali: il MU.SPA.C. – Museo Sperimentale di Arte Contemporanea ospiterà la mostra “DIFESA DELLA NATURA Joseph Beuys” ; lunedi 5 luglio, invece, Antonio Porto modererà l’incontro dal tema “IL RUOLO DEI PARCHI NELLA DIFESA DELL’AMBIENTE” al quale interverranno Mimì D’Aurora, ex responsabile ambiente CGIL Abruzzo, e Giandomenico Johnny Cifani, Italia Nostra, ex componente consiglio di amministrazione Parco Sirente Velino; il giorno mercoledì 7 luglio la Dott.ssa Cecilia Angrisano, Presidente del Tribunale per i minorenni dell’aquila, interverrà all’incontro “I MINORI E LA TUTELA IN ABRUZZO”.

Il giorno giovedì 8 luglio l’ARCI L’Aquila organizzerà “STORIE VIVENTI”, un confronto sulle storie dei ragazzi migranti. Venerdì 9 NOCE MOSCARDI e BUSSOLA ROTTA si incontreranno sul palco di Piazza d’Arti per dare vita ad un evento musicale unico!

Nei giorni di rassegna saranno anche disponibili panini, bibite e gelati.

Tutti gli appuntamenti sono ad ingresso gratuito, per assistere alle proiezioni è consigliato visitare il sito www.laquilafilmfestival.it e riservare i propri posti.

PROGRAMMA SINTETICO:

LUNEDI’ 5 LUGLIO

ore 17:00 anteprima DIFESA DELLA NATURA Joseph Beuys, presso il MU.SP.A.C. – Museo Sperimentale di Arte Contemporanea.

ore 19:00 IL RUOLO DEI PARCHI NELLA DIFESA DELL’AMBIENTE intervengono Mimì D’Aurora, ex responsabile ambiente CGIL Abruzzo, e Giandomenico Johnny Cifani, Italia Nostra, ex componente consiglio di amministrazione Parco Sirente Velino, modera Antonio Porto.

ore 21:15 Proiezione 2040 SALVIAMO IL PIANETA, di Damon Gameau

MARTEDI’ 6 LUGLIO

Ore 17:00 inaugurazione DIFESA DELLA NATURA Joseph Beuys, presso il MU.SP.A.C. – Museo Sperimentale di Arte Contemporanea

MERCOLEDI’ 7 LUGLIO

Ore 19:00 I MINORI E LA TUTELA IN ABRUZZO, intervengono Dott.ssa Cecilia Angrisano, Presidente del Tribunale per i Minorenni dell’Aquila, l’Associazione OFFICINA 47 L’AQUILA e tutori e tutrici e minori stranieri non accompagnati.

Ore 21:15 Proiezione IL MIO CORPO, di Michele Pennetta

GIOVEDI’ 8 LUGLIO

Ore 19:00 STORIE VIVENTI, a cura di Arci L’Aquila

Ore 21:15 Proiezione NOTTURNO, di Gianfranco Rosi

VENERDI’ 9 LUGLIO

Ore 19:00 musica con NOCE MOSCARDI e BUSSOLA ROTTA

Ore 21:15 Proiezione IN VIAGGIO VERSO UN SOGNO, di T. Nilson, M. Schwartz

… e ancora musica a seguire