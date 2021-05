L’AQUILA – Si sta svolgendo in piazza Duomo il sit in, organizzato dall’Anpi L’Aquila, Arci provinciale L’Aquila, Arci Gay L’Aquila, Articolo 1 L’Aquila, Circolo Querencia L’Aquila, Assur – Scuola Università e Ricerca, Cgil L’Aquila, Collettivo Globuli Rossi, Unite L’Aquila, Mgs L’Aquila, Pd L’Aquila, Partito della Rifondazione Comunista e Sinistra Italiana L’Aquila, “per esprimere preoccupazione, indignazione e rabbia per quanto sta avvenendo in Palestina, dove, una serie di atti politicamente gravi, tra cui ricordiamo soltanto l’evacuazione delle famiglie palestinesi da Sheik Jarrah, da case di loro proprietà, costruite dall’Unrwa (Agenzia delle Nazioni Unite per il soccorso dei rifugiati palestinesi) per i profughi, ha generato una crescente spirale di violenza fino ad arrivare all’intervento militare di Israele che, di fatto, rappresenta un ennesimo atto contro un popolo a cui, dal 1948 a d oggi, è stata sottratto con violenza il diritto di abitare, attraversare e governare la propria terra”.