L’AQUILA – Sono state 278 le persone che si sono sottoposte a test rapido nel pomeriggio di oggi, primo dei due giorni dello screening promosso dal Comune dell’Aquila per alunni e personale scolastico delle scuole primarie e medie. Di queste, 276 sono risultate negative e 2 positive.

L’Unità di crisi comunale ha ritenuto di individuare queste categorie, in quanto, in base al decreto legge approvato l’altro ieri dal Consiglio dei Ministri, a partire dal 7 aprile nelle zone arancioni (ed è il caso che riguarda L’Aquila) primarie e medie torneranno integralmente in presenza.

Lo screening, aperto anche agli addetti delle funzioni di supporto scolastico, tra cui il personale degli scuolabus e del trasporto pubblico locale, e al quale possono sottoporsi anche coloro che sono stati vaccinati, andrà avanti fino a domani, sabato 3 aprile.

Due le sedi individuate per i test, attive oggi dalle 15 alle 18: la scuola primaria di Pile, ex direzione didattica G. Rodari, in via Salaria Antica Est, e la palestra della scuola media Dante Alighieri, con ingresso da via Collesapone. Domani, invece, le linee saranno operative in queste due sedi dalle 9 alle 18; potrebbe esserci un’interruzione di mezzora circa tra le 14 alle 15, al momento del cambio del turno degli operatori sanitari, per consentire lo svolgimento delle operazioni di sanificazione.