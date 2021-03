L’AQUILA – “Noi torniamo in campo, ora più che mai occorre il vostro sostegno”. Questo il claim della campagna soci di L’Aquila Rugby ASD.

Come ogni anno infatti prende il via la campagna soci in sostegno dei neroverdi: si potrà aderire in qualità di Socio Ordinario (da € 50 in su) e Socio Sostenitore (dai € 100 in su ).

In particolare l’iscrizione potrà essere effettuata tramite Bonifico (Intestatario: L’Aquila Rugby ASD, IBAN: IT85U0312403600000000233573, CAUSALE: quota socio + cognome) o Carta di Credito/Bancomat (operando in Segreteria, Loc. Centi Colella, con SumUp).

Per ulteriori informazioni si può chiamare negli orari di apertura di segreteria, dal lunedì al venerdì dalle 16 alle 20, il numero 0862317350.