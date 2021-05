L’AQUILA – “Finalmente dopo anni, con la delibera della Giunta Comunale numero 172 del 30 aprile, torna al centro della discussione politica della nostra città la tematica della pavimentazione del centro storico”.

A parlare è Luca Rocci presidente della II Commissione consiliare Gestione del territorio L’Aquila.

“Nel 2015 si era acceso un interessante dibattito sul tema, che aveva rilevato l’importanza di sperimentare nuove tecnologie, tenendo conto sia della resistenza e durabilità strutturale del materiale impiegato sia della dimensione estetica e storica – continua Rocci -. Questi sono aspetti non indifferenti per le amministrazioni comunali che si trovano ogni giorno a combattere con costi notevoli di gestione e manutenzione, poiché sappiamo tutti che i fondi stradali si logorano per molte ragioni, per fattori ambientali, per il carico del traffico, e le pavimentazioni in pietra sono le più colpite. Sono sicuro che il grande lavoro svolto dal vice sindaco Daniele tenga conto di tutti questi elementi poiché oggi il rifacimento della pavimentazione del nostro centro storico non può prescinderne”.

Rocci conclude: “Questo è un altro grande risultato che l’amministrazione Biondi può dire di aver portato a casa, grazie al lavoro e all’abnegazione della giunta e di tutta la maggioranza”.