L’AQUILA – A seguito di apposita ricognizione e di un confronto costante con i vari territori, l’amministrazione provinciale dell’Aquila ha inserito all’interno del cosiddetto “Decreto Ponti”, così come previsto dal decreto legge del 14 agosto 2020 n. 104 del Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili, gli interventi per la messa in sicurezza dei ponti e dei viadotti che ricadono sulla rete stradale dell’Aquilano e dell’area di

Pratola Peligna.

I lavori previsti ammontano a oltre 8 milioni di euro e saranno i seguenti:

– SR.471 Ponte al Km.53+500 € 155.000;

– SP.1 Ponticelli siti ai Km.12+400, 13+400 e 18+80 € 256.000;

– S.P.3 ponticelli siti dal Km.2+534 al Km.5+62 € 1.100.000;

– SP.7 Ponticello sito al Km.1+61 € 120.000;

– SP.103 n°3 ponti ai Km.6+000, 10+000 e 16+000 € 500.000;

– SR.577 Ponticelli siti dal Km.8+970 al Km.26+400 € 500.000;

– SP.1 Ponticelli siti al m.3+800, 20+050, 23+600 e 24+400 € 780.000;

– SP.42 Ponticello sito al m.0+500 € 120.000;

– Consolidamento ponti ai Km.21+500, 25+300, 26+500 – Acciano € 1.400.000;

– SR.261 – Consolidamento ponte al Km.16+500 – Fontecchio € 750.000;

– SR.5 BIS – Ponti ai Km.0+020, 4+850, 9+780, 10+850 L’Aquila e Ocre € 1.000.000;

– SP.38 Ponte al Km.6+400 – Rocca di Mezzo… € 251.000;

– SP.5 – Consolidamento ponte al Km.6+200 – Pratola Peligna… € 100.000;

– SP.92 – Km.1+950; SP.91 – Km.1+700; SP.37 – Km.2+790 –Ponti sul Fiume Aterno € 1.000.000.

“L’approvazione di questi interventi da parte del Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili– dichiara il delegato alla viabilità per la zona dell’Aquila e Pratola Peligna, Luca Rocci-, restituiranno sicurezza ai cittadini del comprensorio dell’Aquila e Pratola Peligna, lavori necessari e improcrastinabili su una rete infrastrutturale che nel corso degli ultimi anni ha subito un ulteriore degrado, dovuto alla mancanza di fondi e manutenzione. Questa amministrazione provinciale, che sta giungendo al termine della legislatura, ha certamente saputo cogliere tutte le occasioni per modernizzare la propria rete viaria, investendo su tutto il territorio dell’Aquila milioni di euro. Ringrazio per il lavoro e per l’impegno profuso il dirigente del servizio della viabilità, l’Ing. Nicolino D’Amico, e l’intero settore” afferma Rocci.