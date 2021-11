L’AQUILA – Riapre al pubblico, da mercoledì 1 dicembre, la biblioteca del Consiglio regionale dell’Abruzzo “Giuseppe Bolino”. Superate le misure più stringenti legate al Covid e riorganizzati i servizi per una fruizione in sicurezza dei locali, la storica sede che ospita il patrimonio librario dell’Emiciclo torna in funzione. La biblioteca sarà aperta nei giorni di lunedì, mercoledì e venerdì dalle ore 9 alle 13, mentre martedì e giovedì dalle 9 alle 17. Oltre il consueto servizio di prestito librario, saranno riattivate le postazioni di studio e di lettura per un numero massimo di 6 utenti. L’accesso ai locali, situati all’interno di Palazzo dell’Emiciclo all’Aquila, in Via Michele Jacobucci n.4, sarà consentito esclusivamente dall’ingresso del colonnato e solo ai cittadini muniti di Green pass. La Biblioteca “G. Bolino” è dotata di volumi in materie giuridiche pubblicistiche (in particolare: diritto amministrativo, costituzionale, comparato, regionale e degli enti locali) con riguardo sia ai profili generali, sia agli aspetti settoriali (appalti pubblici, urbanistica, sanità, ambiente, edilizia ecc.). Il patrimonio documentario garantisce, inoltre, una copertura bibliografica completa, incentrata sulle esigenze della ricerca e della didattica, con testi di abruzzesistica, storiografici e di letteratura.