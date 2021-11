L’AQUILA – Terminata la consueta manutenzione autunnale, da ieri è stata riaperta al pubblico la Funivia del Gran Sasso con il seguente orario:

giorni feriali prima corsa ore 8.30, corse successive ogni 30 minuti, ad eccezione della corsa delle ore 13.30. Ultima corsa sia in salita che in discesa ore 17.00. Il sabato, la domenica e i giorni festivi la prima corsa partirà alle ore 8.00.

Mentre si aspetta la neve per poter riaprire anche le seggiovie, fervono i preparativi a Campo Imperatore per garantire le condizioni di funzionamento dell’Ostello, che, in mancanza dell’albergo, rappresenta l’unica struttura ricettiva, nella quale rifugiarsi in caso di maltempo o di guasto alla funivia. Dopo che la gestione della struttura è stata lasciata dai fratelli Mancini, è stata presa da due imprenditori di Paganica, i costruttori Ennio Di Nardo e Stefano Volpe. Tra le novità della imminente stagione invernale, l’obbligo di Green Pass per accedere alla funivia e alle piste, la mascherina obbligatoria e l’acquisto dello skipass online per evitare file e assembramenti ma anche la riduzione all’80 per cento della capienza sulla funivia, mentre si potrà utilizzare al 100% le seggiovie. A gennaio entreranno in vigore nuove norme per garantire la sicurezza sulle piste, come l’obbligo della polizza assicurativa. Alla base della funivia sono già stati predisposti gli Scanner sia per misurare la temperatura sia per leggere i Green pass.