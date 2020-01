L’Aquila – raccolta di proposte per il Carnevale

L’ufficio Cultura rende noto che è stato pubblicato sul sito internet del Comune dell’Aquila un avviso per raccogliere le proposte, ai fini di predisporre il calendario degli appuntamenti per il prossimo Carnevale. Dette proposte dovranno essere inviate entro mercoledì 5 febbraio secondo le modalità indicate nel bando, che può essere scaricato – unitamente al modulo per la domanda – da questa pagina https://www.comune.laquila.it/ index.php?id_oggetto=18&id_ cat=0&id_doc=1868&id_sez_ori= 0&template_ori=1&>p=1

