L’AQUILA – Un finanziamento di 20 mila euro in favore dell’associazione culturale “Ivan Graziani” che organizza il premio Pigro. Lo rende noto l’Assessore regionale Pietro Quaresimale che ha voluto anche quest’anno finanziare l’importante evento. Il finanziamento è stato inserito nella legge regionale approvata l’altra sera in Consiglio. “La scelta di sostenere l’evento – ha detto l’assessore – è dettata dal valore musicale e culturale del Premio “Pigro”, uno dei premi musicali più antichi in Italia, ma anche dalla necessità di rinsaldare nel tempo il nome e la memoria artistica di Ivan Graziani che ha rappresentato un’autentica novità nel panorama dei cantautori italiani. Il Premio Pigro, uno dei premi musicali più antichi in Italia e di cui le finali si svolgeranno il 10 e 11 Dicembre presso il Teatro Comunale in Piazza Cellini a Teramo – aggiunge Pietro Quaresimale – rappresenta inoltre uno straordinario veicolo di promozione del territorio teramano e abruzzese perché in grado di richiamare ogni anno artisti ed esponenti del mondo dello spettacolo”.