L’AQUILA – “Ha ragione il prefetto Armando Forgione, quando accusa la politica di dedicarsi alla chiacchiere pretestuose anziché ai fatti, e l’onorevole Stefania Pezzopane rientra appieno in questa categoria, di cui l’Abruzzo, oggi più che mai, non ha certo bisogno”.

Lo afferma il consigliere regionale Mario Quaglieri che aggiunge: “Si diverte, forse, l’Onorevole abruzzese ad inondare il Parlamento con interrogazioni, tra l’altro su temi vecchi e superati, al solo scopo di denigrare l’operato della Regione Abruzzo, mortificando la sua terra e tutte quelle persone che, a vario titolo, stanno operando sul fronte della vaccinazione. Pezzopane si nasconde dietro la sua immunità parlamentare per offendere le istituzioni regionali e non offre certo un servizio serio al suo territorio che, a scanso di equivoci, sta vaccinando al sopra della media nazionale,realtà che trova riscontro nelle dichiarazioni del Generale Figliuolo durante la sua recente visita in Abruzzo. Ancora una volta la Pezzopane perde occasioni per rendersi utile”.

Quaglieri, consigliere regionale di Fratelli d’Italia, FdI e presidente della Commissione Sanità, conclude: “Ci attendiamo, per il futuro, un atteggiamento più serio e rispettoso, anche per non contribuire a demolire quel senso di autorevolezza che certi incarichi richiederebbero e che il Pd abruzzese, a vari livelli istituzionali, riesce invece a svilire”.