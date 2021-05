L’AQUILA – Il Prefetto dell’Aquila, Cinzia Torraco, dando seguito ad una specifica richiesta pervenuta dall’associazione Donne in Rete Marsica, ha organizzato questa mattina in Prefettura un incontro cui hanno preso parte l’assessore della Regione Abruzzo Pietro Quaresimale, che tra le varie deleghe cura anche quella delle Politiche Sociali, e una rappresentanza dell’associazione, composta da amministratrici dei Comuni di Collarmele, San Benedetto dei Marsi, Gioia dei Marsi, Aielli e San Benedetto dei Marsi.

Donne in Rete, con la creazione sull’intero territorio regionale di un network di amministratori locali disposti a trattare i temi del sociale in generale e quella della violenza e della discriminazione di genere, intende dare impulso in particolare ad alcune proposte di modifica della legge regionale 31 del 2006, che disciplina il sostegno ai centri antiviolenza e alle case di accoglienza per le donne maltrattate.

In tal senso, le proposte sono state consegnate all’assessore Quaresimale che le ha ricevute assicurando il proprio personale interessamento e quello della Regione, anche attraverso il coinvolgimento di altre identità analoghe presenti sul territorio regionale che si affiancheranno in specifici incontri futuri, su un tema che è particolarmente d’attualità e che tocca le coscienze di tutta la comunità abruzzese.

Il Prefetto Torraco, nel ricordare come i casi di violenza sulle donne siano in triste aumento, specie nell’ultimo anno, anche in conseguenza del lockdown, ha auspicato che l’incontro di oggi possa dare il via ad un proficuo confronto tra la Regione e le varie associazioni nella speranza che la futura architettura legislativa possa contribuire a sostenere ogni tipo di attività possibile a sostegno delle donne e in generale a contrasto delle diseguaglianze di genere.