L’AQUILA – “Questa crisi e’ un errore contro l’Italia. Bisogna costruire e non distruggere, sempre. Ma in particolare in questo drammatico momento di emergenza sanitaria, sociale ed economica. Lunedì e martedì saranno due giornate importanti e convulse: il Presidente Giuseppe Conte viene in Parlamento, prima alla Camera e poi al Senato. Più ci penso e più mi sento di vivere una situazione assurda, sbagliata, carica di pericoli. Il paese ha bisogno di combattere la pandemia, di ridare fiducia e speranza, di sostenere l’economia. L’Italia ha bisogno di futuro, non di una crisi. Di parlare ai giovani un linguaggio rassicurante. Non serve una crisi di governo così distruttiva, assurda ed egoista”.

Così la Deputata Dem Stefania Pezzopane commenta la crisi politica nazionale ed aggiunge: “L’apertura della crisi e’ stato un gesto irragionevole e ostile. Un errore che il paese potrebbe pagare amaramente. Oggi gioiscono le destre. Brindano i sovranisti. Nella conferenza stampa di Matteo Renzi, due ministre sono state umiliate e ridotte senza parola. Incomprensibili e cariche di personalismo le critiche fatte al Presidente Giuseppe Conte di andare in diretta fb, mentre Matteo Renzi stava in diretta fb. Tanto lontano, sullo sfondo, c’è invece il paese reale, con le sue sofferenze, le sue aspirazioni, i suoi sogni di futuro. Per me uscire dalla pandemia, salvare il paese, ridare fiato e vita alla nostra comunità rimane l’unica ed assoluta priorità. Direi che è la nostra missione: una vera e propria ricostruzione del paese”.

“Il Presidente Conte ha conquistato i 200 miliardi per la ripresa con il Recovery Fund. È giusto spenderli bene, il governo deve essere impegnato su questo. Vedremo nelle prossime ore cosa accadrà, lavorerò a costruire, per far tornare la ragione e l’interesse generale al centro delle attenzioni. Costruire, non distruggere. Intanto – prosegue – in Italia in pochi giorni sono stati fatti oltre 800.000 vaccini, ci avviciniamo al milione, il miglior risultato in Europa. Mentre ItaliaViva si è assunta la responsabilità di aprire una crisi che può diventare devastante. E lunedì sarò in Parlamento, con l’unica intenzione di essere utile al mio paese, di dare forza ad un governo che non sarà perfetto, ma che sta affrontando con serietà, impegno e risultati la più grave crisi sanitaria, economica e sociale dal dopoguerra. La situazione è estremamente difficile. Italia viva è stata totalmente irresponsabile, una crisi di governo non ha ragion d’essere in un momento come questo. Tutte le decisioni del governo Conte che sono state votate fino ad oggi da Italia viva, parte fondamentale della maggioranza.

“Serve subito ripartire con un governo forte, perché le cose da fare sono tante e vanno fatte in fretta, non c’è tempo da perdere”, conclude Stefania Pezzopane.