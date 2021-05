L’AQUILA – Pezzopane, “Addio ad un giornalista innovatore, ricordo Gianfranco Colacito con emozione”

Poi continua l’onorevole: È stato proprio Gianfranco Colacito ad invitarmi alla prima trasmissione in diretta in tv. Era “A tu per tu” la rubrica di Gianfranco Colacito, in una intervista in cui ero emozionatissima ed impaurita. Sono passati parecchi anni, ero Consigliera comunale di Convenzione Democratica. Ma ricordo come abilmente metteva insieme domande serie ad altre più leggere, rendendo tutto scorrevole ed amabile. E da allora sono state tante le occasioni di incontro, interviste, chiacchierate. Ma che bella persone, che innovatore, che correttezza e professionalità”

La Pezzopane conclude: “A volte mi segnalava problemi e questioni, mi lanciava allarmi per la città. Amava tanto L ‘Aquila, la difendeva sempre, aveva uno straordinario fiuto ed una capacità di guardare oltre. A Btv e poi a TvUno e poi Il Capoluogo e l’Agi e tanto altro. Grazie Gianfranco per esserci stato, grazie per aver amato e difeso sempre la città. Ricorderò ogni cosa delle nostre chiacchiere e serberò sempre con me le tue raccomandazioni ed i tuoi consigli. Condoglianze alla famiglia ed alla sua comunità”.