L’AQUILA – Immerso nel verde, a un tiro di schioppo dal centro c’è il Casino Mari Ventura, lo si scorge da via Strinella, di proprietà del Comune grazie ad una vecchia donazione. L’iter è per il suo recupero è partito da poco, grazie ad una delibera CIPE, la numero 18 pubblicata in Gazzetta Ufficiale lo scorso 29 settembre.

Ci sono due milioni per la progettazione e ristrutturazione di questo gioiellino pressoché sconosciuto, che sarà una struttura ricreativa e culturale in più a disposizione del Comune. Il comune sta completando proprio in questi giorni la struttura di supporto al Rup.

Ma che fine farà una volta restaurato? In teoria la donazione della famiglia Mari Ventura era vincolato ad un utilizzo quale sede di centro studi, Istituto di storia patria o simili ma non è chiaro come siano messe le cose ora. E’ infatti una questione che si trascina da decenni quella di questo casale immerso in 6mila metri quadri di verde, a due passi dalle mura urbiche, proprio sotto l’area di Santa Maria di Farfa.

La donazione è degli anni ’90 e fu proprio Eleonora Mari a donare alla città la proprietà per destinarla a sede di istituzioni e archivi storici della Resistenza. Eleonora era vedova di Piero Ventura, figura importante della storia politica e culturale della città. Piero Ventura fu il fondatore del Partito Comunista d’Italia in Abruzzo, fu più volte arrestato dal regime fascista e, spedito al confino a Ponza e a Ustica dove fu anche compagno di cella di Antonio Gramsci con il quale intrattenne anche una copiosa corrispondenza di cui ci sono ampie testimonianze nelle opere di Gramsci.

Dopo l’8 settembre sarà quindi partigiano nella “Banda Di Vincenzo”, e poi protagonista della vita politica e culturale della città, prima come questore dell’Aquila, nominato dal CLN, poi come consigliere comunale e assessore nell’immediato dopoguerra, ma lo si ricorda anche come direttore della Biblioteca provinciale Salvatore Tommasi, dove si prodigo’ per evitare danni e dispersioni e curò una grande opera di inventariazione e catalogazione dell’enorme patrimonio della nostra biblioteca.