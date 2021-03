L’AQUILA – “Anno 2050, L’Aquila vive un boom demografico, un’oasi dove in molti hanno deciso di trovare rifugio dall’emergenza climatica, i cui drammatici effetti sono ormai evidenti e particolarmente pesanti nei grandi centri urbani, soprattutto in quelli vicino alle coste o in pianura”. È uno scenario purtroppo realistico, tenendo conto delle previsioni del Centro Euro-Mediterraneo sui Cambiamenti Climatici (CMCC) secondo cui tra 30 anni, senza un’inversione di tendenza sull’emissione dei gas serra, in Italia i paradisi più ricercati in cui vivere saranno in altura, ad una o due ore di macchina massimo da una grande città dotata di aeroporto e stazione ferroviaria sulle linee dell’alta velocità. Un identikit che rende la quota dei 100.000 residenti, fissata in una mia precedente riflessione sul patrimonio abitativo, un obiettivo per la città dell’Aquila probabilmente riduttivo, ma che, a maggior ragione, impone la necessità di una discussione non più rinviabile sulle strategie da adottare per governare, senza subire, un processo che apre a nuove prospettive”.

Così Stefano Palumbo, Capogruppo del PD in consiglio comunale, che aggiunge: “ Se il 2030 è stato il target fissato per definire, dopo il sisma, quell’idea di “città della conoscenza” che sta prendendo forma superando anche i cambi al vertice dell’amministrazione comunale, L’Aquila 2050 diventa oggi, invece, l’orizzonte a cui traguardare ogni scelta di medio e lungo periodo. Magari proprio provando a ribaltare il paradigma che attribuisce alle città gran parte delle responsabilità sui cambiamenti climatici, nell’ambizione di porsi come parte integrante della soluzione. Riduzione drastica dell’inquinamento, del consumo energetico e dell’effetto “isola di calore urbano” sono obiettivi imprescindibili per rendere oggi una città più sicura, piacevole, salubre e quindi, rispetto agli scenari climatici, anche più attrattiva”.