L’Aquila, Palazzetto dei Nobili: al via il laboratorio di teatro partecipato “Murmur”

Prende il via il laboratorio di teatro partecipato “Murmur“, organizzato dall’Università degli studi dell’Aquila e dall’Urban Center L’Aquila, si inserisce nel programma più ampio Di muri e altre barriere – Nel trentennale della caduta del muro di Berlino (20-24 aprile 2020). Il laboratorio di teatro partecipato, totalmente gratuito, è condotto da Rita Maffei (attrice, regista, co-direttore artistico del CSS Teatro stabile di innovazione del FVG) e coinvolgerà cittadine e cittadini, studentesse e studenti, senza limiti di età e/o formazione.



Il laboratorio si baserà sulle tecniche del teatro partecipato, attraverso esercizi collettivi e individuali e proposte personali per i quali non sono necessarie competenze né esperienze teatrali precedenti.

Nel corso del laboratorio verranno trovate le forme e i modi in cui ognuno potrà e vorrà esprimersi come “esperto di vita quotidiana”. L’esperienza di “teatro partecipato” vuole fondersi sull’ascolto dei luoghi e sulle biografie delle persone che vorranno prendervi parte nelle condizioni eccezionali di una comunità in costruzione.



MODALITÀ DI ISCRIZIONE:

Per iscriversi inviare una mail a entrambi gli indirizzi

doriana.legge@univaq.it e segr eteria@urbancenterlaquila.it entro e non

oltre il 27 febbraio 2020.

MURMUR OPEN CALL

Commenti

comments