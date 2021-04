L’AQUILA – Con l’Abruzzo in zona gialla possono tornare a riaprire anche i cinema.

Oggi pomeriggio alle 17.15 rialza la “serranda” il Cinema Teatro Zeta (sito in via Rodolfo Volpe in località Monticchio), con la proiezione del film “Nomadland”

Il Cinema Teatro Zeta, che ha ricevuto dal Mibact il riconoscimento di sala a programmazione d’essai, è la prima sala della settima arte che all’Aquila torna ad ospitare gli spettatori.

“Riaprire è un segno di liberazione e speranza, dopo tanti mesi pesanti e interminabili – dice il direttore del Cinema Teatro Zeta Manuele Morgese -. Per fortuna le attività della Compagnia non si sono mai fermate! Ma accogliere il pubblico dal vivo è un’altra storia. La nostra sala rispetta tutte le norme del Dpcm per contrastare la pandemia. Il film sarà proiettato da oggi 30 aprile per 2 settimane. A fine maggio poi torneranno le attività del Teatro”.

“Nomadland” è il film trionfatore dell’edizione numero 93 degli Oscar e Chloé Zhao diventa la seconda donna a vincere il premio per la miglior regia, dopo Kathryn Bigelow, la prima di origine asiatica. Ciliegina sulla torta, Frances McDormand miglior attrice.

Invece è attesa probabilmente per maggio la riapertura della Movieplex, in via Leonardo da Vinci 7 nel quartiere di Pettino.

“Ora non conviene riaprire – dice l’amministratore unico Movieplex srl Carlo Bernaschi – perché non ci sono film da vedere e poi c’è l’altro limite del coprifuoco. Le persone, anche per motivi di lavoro, preferiscono assistere alle proiezioni serali. Se non ci sono lungometraggi che richiamano gli spettatori come si fa?”

E i film che hanno vinto l’Oscar? “Ormai sono stati già visti tutti sulle piattaforme digitali – risponde Bernaschi che è anche presidente onorario di Anec, associazione nazionale esercenti cinema -. A maggio invece dovrebbero uscire diverse pellicole nuove che potrebbero piacere a tutti, ad esempio quella di “Crudelia” della Walt Disney. Insomma l’assenza di pellicole non ci aiuta e ci impedisce di riaprire”.

Bernaschi ricorda che la Movieplex dell’Aquila “è una struttura sicura e può rispettare tutte le norme di sicurezza anti Covid 19. Le nostre sale sono molto ampie e possono contare su un buon ricambio d’aria dei luoghi chiusi. Nonostante le restrizioni possiamo ospitare cento spettatori in ciascuna sala”.

Bernaschi conclude lanciando un appello: “Spero che il ministero del Mibact , il ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo, organizzi una campagna promozione, per invitare gli italiani ad andare al cinema. Non dimentichiamoci che andiamo verso l’estate e quindi le persone hanno altri programmi. Intanto un plauso al ministro Dario Franceschini che ha invitato i distributori a fornire i lungometraggi ai cinema”.