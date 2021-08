L’AQUILA – Un evento straordinario chiude la terza edizione della rassegna “Nell’Ombra della Musica Italiana” della Società Aquilana dei Concerti Bonaventura Barattelli” il concerto di Carmen Consoli. L’appuntamento è oggi sabato 7 agosto alla Scalinata di San Bernardino con inizio alle ore 21,30.

Il concerto sarà introdotto da Folcast. Giovane cantautore romano, Folcast, nome d’arte di Daniele Folcarelli, classe 1992, porterà per la prima volta a L’Aquila la sua musica e la sua chitarra per far conoscere un po’ del suo “Scopriti Tour”, una serie di live estivi di successo dopo il podio tra le Nuove Proposte del Festival di Sanremo 2021 e la partecipazione al Concerto del Primo Maggio di Roma.

Apertura porte, ingresso pubblico anticipato alle ore 20.

Carmen Consoli si esibirà in questa occasione senza band ma solo con uno dei suoi più stretti collaboratori, il musicista e compositore Massimo Roccaforte. L’incontro con Carmen è avvenuto nel 1990 e da allora ha condiviso e partecipato a tutta la sua carriera artistica. Una carriera di 25 anni che il prossimo 25 agosto Carmen festeggia all’Arena di Verona; una carriera che attraversa tre partecipazioni al Festival di Sanremo, una decina di album in studio, una quarantina di brani singoli e tanto altro, premi e riconoscimenti come il Premio Amnesty Italia, milioni di dischi venduti in Italia e all’estero; una carriera da “prima donna”: la prima artista italiana ad esibirsi allo Stadio Olimpico di Roma, la prima donna a vincere la Targa Tenco e, nel 2016 la prima donna ad essere scelta come maestro concertatore della Notte della Taranta. Dal 2012 è Cavaliere al Merito della Repubblica Italiana.

Con L’Aquila ha un rapporto speciale e ha partecipato al grande evento musicale “Amiche per l’Abruzzo” a San Siro nel 2009.

Attenzione: per partecipare a questo evento occorre rispettare le predisposizioni del DL del 23 luglio 2021 n. 105 (Green Pass). Tutte le informazioni con dettagli di biglietteria sul sito www.barattelli.it.