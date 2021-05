L’AQUILA – Tanta emozione dopo 14 mesi senza una gara ufficiale, tanta imprecisione da fuori (2 su 21 in quella che è una delle nostre migliori caratteristiche, il tiro da 3) e l’esordio in C GOLD – Coppa del Centenario Fip ci vede battuti sul nostro campo da un’ottima Magic Basket Chieti che passa meritatamente al PalaAngeli L’Aquila con il punteggio di 59-67.

Tanta emozione, però, anche per aver visto in campo altri ragazzi del nostro inesauribile vivaio, stasera prima gara seniores per Daniele Perrella (2003) e Francesco Tuccella (2004), in campo con personalità insieme all’altro baby Belmaggio (2003), già al suo secondo anno, al fianco dei più esperti della rosa, Roberto Ciuffini, capitan Massimiliano Nardecchia, Giulio Antonini e Fabio Foresta.

“Dieci aquilani su 12, 9 direttamente dalla Scuola Minibasket. Ripartiamo da qui, il tempo gioca dalla nostra parte”, dicono i dirigenti del Nuovo Basket Aquilano, Nba.

Nuovo basket Aquilano-Magic Chieti: 59-67 (14-18, 25-28, 36-44)

NBA L’AQUILA: Aristotile 2, M. Nardecchia 6, Perrella 4, Oriente 5, Foresta 4, Antonini 13, Alessandrini 6, Belmaggio 5, Caldarelli, Tuccella 4, N. Nardecchia 4, Ciuffini 6.

MAGIC CHIETI: Cesarino, Alba 10, Mordini 16, Contini 5, Di Sabatino, Breda 2, Stivaletta, Angius 8, Falasca, Ba 7, Secondino 14, Bergamo 6.