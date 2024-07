L’Aquila: nato coordinamento no autonomia differenziata

È nato all’Aquila su iniziativa del Comitato Provinciale “ Una Firma per L’Italia” il coordinamento provinciale per il referendum contro l’autonomia differenziata.

Nella sede della Cgil si sono ritrovate le articolazioni territoriali dei partiti e delle associazioni che, a livello nazionale, hanno depositato il quesito referendario; ovviamente, il comitato provinciale è aperto alle realtà locali che si riconoscano nella battaglia contro la legge.

L’obiettivo è avviare fin da subito la raccolta firme per l’abrogazione, dando vita ad una grande e diffusa mobilitazione in tutti i comuni della provincia dell’Aquila.

La legge darebbe agli Enti regionali la possibilità di richiedere un livello di autonomia differenziata su 23 materie; tra queste, la tutela della salute, l’istruzione, lo sport, l’ambiente, l’energia, i trasporti, la cultura e il commercio estero.

“La Legge approvata dal Parlamento – affermano i promotori del coordinamento – lede i diritti delle cittadine e dei cittadini, compromette l’unità del Paese e creerà danni allo sviluppo sociale ed economico dell’Italia. Non possiamo consentirlo: per questo, chiamiamo alla mobilitazione tutte le cittadine e i cittadini della provincia. Sono a rischio il diritto alla sanità pubblica, all’istruzione, alla salvaguardia dell’ambiente, alla sicurezza sul lavoro, alla possibilità stessa di promuovere nuove politiche industriali e di sviluppo capaci di creare lavoro stabile e di qualità, in particolare in Abruzzo e nelle regioni del Sud”.

Il primo appuntamento unitario per la raccolta firme sarà nella città dell’Aquila, lunedì 29 luglio dalle ore 18 alle 21, ai Quattro cantoni.

Sarà però possibile firmare già questa sera, giovedì 25 luglio, dalle 19:30 in Piazza d’Arti in occasione della Pastasciutta Antifascista.

AUTONOMIA DIFFERENZIATA, RACCOLTA FIRME PER REFERENDUM ABROGATIVO: GAZEBO DELLA UIL FPL ALL’AQUILA DOMANI 26 LUGLIO

Venerdì 26 luglio la Uil Fpl della provincia dell’Aquila sarà presente con un gazebo ai Quattro cantoni dell’Aquila dalle ore 17 alle ore 20 per la raccolta firme a favore del referendum abrogativo della legge Calderoli sull’autonomia differenziata. La Uil Fpl nazionale nei giorni scorsi ha lanciato la raccolta firme per il 26 luglio in tutte le principali piazze d’Italia, ribadendo la partecipazione del sindacato al comitato promotore del referendum. “Il referendum è l’unica via da percorrere per fermare una legge che dividerà il Paese e renderà tutti più poveri – afferma il segretario provinciale della Uil Fpl – Antonio Ginnetti – Proteggere la scuola e l’unitarietà dell’insegnamento, tutelare la sanità pubblica universale, garantire l’uniformità dei Lep su tutto il territorio nazionale, difendere i contratti collettivi nazionali di lavoro, garantire trasporti efficienti, assicurare un forte sistema di perequazione e contribuire a creare un’Italia davvero competitiva a livello internazionale sono i punti fermi della raccolta firme che chiede il referendum abrogativo della legge”.