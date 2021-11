L’AQUILA – Si apriranno oggi pomeriggio i battenti della mostra d’arte contemporanea del maestro Giancarlo Ciccozzi. In collaborazione con l’Aquilone, rinomato centro commerciale aquilano, l’arte fa il suo debutto al grande pubblico con la mostra personale dell’artista per tutto il periodo natalizio. Lo spazio espositivo individuato all’interno del complesso commerciale intende porsi come punto di riferimento per la promozione e la diffusione dell’arte contemporanea, con una particolare attenzione rivolta ai giovani, ma non solo. Ci dice l’artista: “Durante i miei viaggi nelle grandi metropoli europee e le visite nei grandi shopping center americani, notavo come l’arte veniva positivamente percepita e fruita dalle persone. Allora ho pensato: perché non farlo anche all’Aquila!? Tra un pacco di pasta, un caffè, un capo di abbigliamento o un televisore, può capitare di imbattersi in un opera d’arte o dell’ingegno. Cultura nello shopping center? Galleria d’arte compatibile con una galleria commerciale? Perchè no! L’importane è divulgare l’arte al più ampio pubblico possibile per educarlo alla cultura del bello. D’altronde siamo in Italia, il paese più bello del mondo. Concludo affermando che l’arte ha da sempre affascinato e condizionato intere popolazioni; è riuscita a raggruppare paesi e culture diverse, ha reso il nostro paese ricco di cultura e sapere; ritengo che dobbiamo sentirci fieri ed in dovere di salvaguardare il patrimonio della nostra cultura e di divulgarlo attraverso anche un mezzo di comunicazione di massa come il Centro Commerciale”. L’artista è in procinto di esporre anche negli U.S.A. a Scope Miami Beach con il padiglione curato da Prince Art Gallery e Artcode casa d’aste. Le opere di Ciccozzi rimarranno in esposizione a Miami per circa 15 giorni nella rassegna internazionale d’arte moderna e contemporanea tra le più importanti e più visitate a livello globale.