L’AQUILA – Da Meteo Aquilano. Il primo weekend dell’autunno meteorologico trascorrerà all’insegna dell’instabilità atmosferica, a causa del sopraggiungere di umide correnti atlantiche, che scivoleranno nel Mediterraneo sul bordo di un promontorio anticiclonico in via di elevazione sull’Europa occidentale. Ne conseguirà un sabato irregolarmente nuvoloso e con rovesci e temporali pomeridiani, mentre la domenica sarà asciutta ed in piena variabilità atmosferica. Le temperature non subiranno variazioni di rilievo e risulteranno in linea con le medie stagionali.

La giornata di sabato vedrà un primo mattino parzialmente nuvoloso ovunque. Tuttavia, già nel corso della mattinata assisteremo ad un rapido aumento della nuvolosità, che si farà consistente e si estenderà da ovest verso est. Da metà giornata fino a sera ci sarà il rischio di rovesci e temporali sparsi, più probabili a ridosso dei rilievi. In serata insisteranno nubi irregolari ma i fenomeni tenderanno ad affievolirsi progressivamente. Temperature minime in leggero aumento, massime in calo (MIN: +11/+15°C, MAX: +19/+24°C). Ventilazione debole, al più moderata, prevalentemente occidentale.

La giornata di domenica trascorrerà all’insegna della variabilità atmosferica, con alternanza di annuvolamenti, più probabili al primo mattino e al primo pomeriggio, ad ampie schiarite. Anche in concomitanza degli addensamenti più consistenti la probabilità di qualche isolato rovescio sarà piuttosto bassa. Temperature minime e massime stazionarie. Venti moderati in rotazione dai quadranti settentrionali ovunque, tranne sul settore interno dove spireranno da est.

(Francesco De Angelis)