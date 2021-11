L’AQUILA – Sarà presentato mercoledì 24 novembre l’ultimo libro di Antonio Ranieri, “LA FORESTA Le favole per chi ama la natura (anche da colorare)”. Si tratta di una pubblicazione per bambini e ragazzi con racconti dedicati agli elementi naturali, corredati di illustrazioni.

L’autore si è appassionato da ragazzo alla natura che ci circonda e agli animali. La sua passione è diventata lavoro presso il Ministero dell’Agricoltura e delle Foreste e nell’Ente Regionale di Sviluppo Agricolo in Abruzzo. Ranieri ha concluso la carriera, come in una bella favola, in qualità di direttore della Regione Abruzzo, la regione più verde d’Europa.

Il libro, pubblicato dall’aquilana Daimon Edizioni, è la strenna giusta per i bambini che vogliano, attraverso le favole, osservare la natura per conoscerla e amarla. Il fiume e la goccia d’acqua, gli animali domestici e selvatici, l’orniello e le altre piante, il sole e la luna, il mare e il cielo, il vento e il fuoco, coinvolgono il lettore nei fenomeni della natura, in maniera avvincente.

La presentazione si terrà il 24 novembre alle 18:00 presso la libreria Mondadori della galleria Meridiana, in via Rocco Carabba, a L’Aquila. Saranno presenti l’autore, la titolare della casa editrice, Alessandra Prospero, e l’attrice e regista Rosanna Narducci che leggerà alcuni brani.