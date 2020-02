L’Aquila: Maurizio Ianni approda al Teramo Calcio

Un’importante opportunità per l’ex allenatore de L’Aquila Calcio, Maurizio Ianni, classe 1974, chiamato ad affiancare Cetteo Di Mascio al Teramo Calcio, in prima squadra, in qualità di collaboratore tecnico.

“Teramo è una piazza importante e sono onorato di essere stato chiamato dal presidente Iachini ad afrontare questa nuova sfida”, così commenta il tecnico aquilano ai microfoni di L’AquilaBlog. “Questa squadra e questa dirigenza hanno tutti i presupposti per ambire a superare i Play Off e guardare a traguardi sempre più alti”.

L’esordio sulla panchina biancorossa è per sabato prossimo alle 15 nel match di Rieti al Centro d’Italia Manlio Scopigno

In bocca al lupo Mister.

