L’AQUILA – “Sarà possibile esprimere la propria votazione per scegliere il logo ed il nome della Ludoteca Comunale dell’Aquila fino al 25 maggio ore 24,00 collegandosi al link https://it.surveymonkey.com/r/Ludoteca_Logo-Nome, confezionato dall’Università dell’Aquila. Tutti i cittadini possono esprimere la loro preferenza”. Lo rende noto l’assessore alle Politiche educative del Comune dell’Aquila, Francesco Cristiano Bignotti.

“Le proposte – ha proseguito Bignotti – sono state realizzate da alcune scuole del territorio, a seguito di un avviso pubblico emesso dal Comune dell’Aquila, all’interno dei percorsi di partecipazione promossi dall’assessorato sul tema della povertà educativa. La presentazione dei cinque elaborati pervenuti, verrà effettuata oggi presso l’Auditorium del Parco, nell’ambito dell’ultima giornata del percorso di partecipazione che ha portato alla stesura del regolamento del servizio di Ludoteca Comunale”.

L’assessore Bignotti ha inoltre informato che “sempre nella giornata odierna, a partire dalle ore 15,30 ,- ci sarà anche la prima riunione della Consulta Comunale della Povertà Educativa, organo di monitoraggio e contrasto al fenomeno, che si occuperà anche della stesura del programma educativo del servizio di Ludoteca. Nei prossimi giorni verrà pubblicato anche l’avviso, rivolto alle scuole superiori della città, per la scelta del logo della Consulta in questione. È attiva sul portale istituzionale del Comune dell’Aquila una sezione dedicata alla Povertà Educativa a questo indirizzo https://www.comune.laquila.it/pagina1973_povert-educativa.htmlche , che è in costante aggiornamento”.

“Le azioni che sono state messe in campo finora – ha concluso Bignotti – hanno l’obiettivo di lasciare al territorio e alla cittadinanza strumenti utili e duraturi per contrastare un fenomeno sempre più in espansione”.