L’AQUILA – Un altro riconoscimento per il pittore Mimmo Emanuele.

L’artista aquilano in questo mese di maggio è impegnato in due distinte mostre a Parigi. La prima alla galleria Thullier (13, Rue de Thorigny Paris Sabe) per il Premio Parigi ArtExpo, una mostra riservata agli artisti presenti all’Annuario Internazionale Artisti 2021, a cura di Art Now Palermo, edito da Mondadori Store. In questo catalogo d’arte Contemporanea, all’artista aquilano sono state riservate tre pagine a colori con recensione critica a cura di Barbara Romeo.

La seconda alla sala espositiva dell’Unesco sede Mondiale (1, Rue Miollis) mostra Save Kalos, a cura della curatrice e artista Loreta Larkina.

Nel frattempo Emanuele è presente, in importanti volumi d’arte come I veri artisti contemporanei, a cura di Pasquale Di Matteo; Primo volume Premio Vittorio Sgarbu, a cura di EA Editore Effetto Arte Palermo Art Now. Prevista l’uscita di sei volumi sempre a cura di Vittorio Sgarbi. Poi Atlante dell’arte contemporanea De A gostini 2021, a cura di Paolo Levi, direttore generale; critico d’arte e Lascia il segno, progetto d’arte Precis Arte, a cura di Lucia La Sorsa; I maestri italiani del colore nel mondo a cura di Accademia Dioscuri; L’arte al tempo Coronavirus, edito da Sckira, Veronica Nicoli Art Curator ” Gli artisti si raccontano durante il lockdown”; Dante la Divina Commedia,illustrata degli artisti, a cura di Giorgio Gregorio Grasso, edito da Istituto Nazionale di Cultura, con mostra di dipinti originali a Venezia. Emanuele ha illustrato un passo dell’Inferno; Kalos 2021 “L’arte al tempo della pandemia” a cura di Massimo Pasqualone; Equi siamo a cura di Paolo Berti, Edizione Premio Centro. L’ opera pubblica è stata dedicata da Emanuele a Philippe Daverio, il critico d’arte scomparso recentemente e antologia Premio Albero Andonico con premio conferito a Emanuele nella sala del Campidoglio, Comune di Roma.