L’AQUILA – Sono stati organizati dei Laboratori di formazione in Logoteatroterapia a L’Aquila. Quando: 26 settembre, 24 ottobre e 21 novembre 2021. Con possibilità di svolgere un quarto incontro su zoom con la docente per condividere esperienze, dubbi e chiarimenti. Ogni giornata formativa avrà una durata di circa 3 ore.

Partecipanti: il corso è rivolto ad animatori teatrali, logopedisti, TNPEE, psicologi, educatori ed a tutti gli studenti e professionisti che operano nell’ambito della abilitazione e riabilitazione.

Contenuti del corso: la logoteatroterapia è una disciplina nata grazie a più di vent’anni di sperimentazione sul campo. Utilizza le attività proprie del laboratorio teatrale e del teatro per ragazzi per migliorare le competenze linguistiche, comunicative e relazionali di tutti coloro che abbiano una più o meno lieve difficoltà in questo ambito. Partendo da disabilità come la sordità, lo spettro autistico, l’ADHD, le disabilità intellettiva, il ritardo del linguaggio ecc., la logoteatroterapia si rivolge anche a persone affette da lieve disturbo d’ansia, disorganizzazione spazio-temporale, difficoltà nell’esprimersi di fronte a più persone e chiusura in se stessi.

Specialmente rivolta all’età evolutiva (ma efficace anche per giovani ed adulti), la logoteatroterapia utilizza la bellezza e la potenza dell’arte teatrale per stimolare le suddette aree con leggerezza ed entusiasmo.

Extra: compreso nella quota d’iscrizione il libro “Logoteatroterapia” di Cecilia Moreschi. Testo in uso presso la facoltà di Logopedia dell’Università Sapienza di Roma.

La docente: Cecilia Moreschi è teatroterapista, drammaturga, attrice e regista teatrale. Dal ’99 è responsabile di laboratori di teatro-integrato presso il “Centro di Audiofonologopedia” di Roma, con ragazzi non udenti e diversamente abili. Dal 2018 al 2019 ha lavorato come docente al Master “Le artiterapie. Metodi e tecniche d’intervento” all’interno del modulo di Teatroterapia presso l’Università Sapienza di Roma e dal 2020 è docente di Discipline dello Spettacolo presso lo stesso ateneo, Facoltà di Logopedia.