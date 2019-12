L’Aquila: La Musica che Unisce, per l’inclusione nel mondo giovanile

Sabato 28 dicembre con inizio alle ore 17,00 si svolgerà per le vie del centro storico di L’Aquila un evento musicale in pieno spirito natalizio che coinvolgerà tre diverse realtà aquilane: gli Atleti Special Olympics Team L’Aquila, la band Folkavacca ed i ragazzi de Ju Parchetto con Noi.

L’evento rientra nelle “Iniziative Giovanili 2019” cofinanziate dal Comune di L’Aquila.

Appuntamento alle 16,50 a p.zza Regina Margherita, successivamente alle 17,30 P.zza del Teatro, alle 18,00 San Bernardino, alle 18,30 Piazza Palazzo, alle 18,50 Piazza Duomo, per terminare alle 19,20 Villa Comunale.

La ASD Team Sport L’Aquila capofila del progetto, ha risposto al bando del Comune di L’Aquila trovando interessanti le sue finalità: “…realizzazione di attività educative, artistiche, culturali, sportive, ricreative e interculturali, che sappiano favorire il senso d’identità e aggregazione, nonché la partecipazione attiva dei giovani alla vita della comunità”.

La musica è ritenuta come il mezzo più efficace per favorire la comunicazione, l’aggregazione, l’integrazione e l’inclusione fra le persone, perché valorizza le identità e le diverse caratteristiche di ogni popolo.

Special Olympics si interessa prevalentemente di sport, ma è consapevole che nella vita di una persona non ci sia solo il tempo per le attività sportive. Ricerchiamo l’inclusione attraverso tutte quelle iniziative che aprono i cuori ad accogliere ed unire le persone. Ecco il perchè di questa band, per rispondere al meglio a queste potenzialità e sfruttarle al massimo.

Fare musica, diventare membro di una band, ricevere gli applausi è il motore che ha portato al progetto di una “Band musicale integrata”, composta da disabili e non per condividere l’adrenalina di esibirsi, ricevere applausi, divertirsi con gli amici, integrarsi e vedere riconosciuti i propri sforzi. Quando ci si esibisce la musica parla per te, ma fluisce attraverso di te. Esprimersi attraverso la musica e farne un impegno può essere anche un modo per mettere in pratica l’integrazione e l’inclusione nel caso di disabilità.

Per la riuscita di questo progetto collaboreranno insieme ragazzi/e con disabilità intellettiva il gruppo musicale “Folkavacca” che da diversi anni è attivo sul territorio regionale e l’Associazione di promozione sociale “Ju parchetto insieme” ragazzi aquilani impegnati nelle attività di promozione sociale.

“Questa iniziativa – ha dichiarato l’assessore alle Politiche giovanili, Maria Luisa Ianni – si propone di abbattere ulteriormente le barriere della paura e dell’indifferenza e di ‘contagiare’ con i valori dell’inclusione i giovani, prima di tutti”.

