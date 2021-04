L’AQUILA – L’assessore comunale dell’Aquila Carla Mannetti risponde alle critiche sulla sua bacheca Facebook.

Sul Social la Mannetti prova a spiegare il perché della decisione dell’autovelox, con la velocità massima di 30 chilometri, mentre continuano i lavori per la nuova viabilità nelle vicinanze del casello autostradale A24 “L’Aquila Ovest”.

La dichiarazione dell’assessore comunale su Facebook

Dispiace constatare che nessuno ha letto in maniera attenta il comunicato fatto da me ieri per comunicare ed avvertire i cittadini della presenza di autovelox provvisorio nel tratto della strada statale 80 strada statale 17.

All’inizio del mese è stata fatta un’ordinanza che disciplinava la circolazione nell’ area di cantiere nel tratto autostradale della bretella ss17 ss 80, avente validità fino al 31 Maggio 2021, data prevista per l’ultimazione dei lavori che consistono nell’asfalto del manto autostradale, nella realizzazione degli attraversamenti pedonali e della segnaletica orizzontale e verticale ; una volta terminati i lavori il limite di velocità tornerà ad essere quello di prima cioè 50 km orari, come da codice della strada.

In questi giorni sono arrivate numerosissime segnalazioni, anche da parte della scuola, dove si lamentava l’ eccesso di velocità in quel tratto di strada, nonostante la presenza costante di due pattuglie dei vigili urbani sia sulla strada statale 17 sulla strada statale 80.

Ieri pomeriggio abbiamo effettuato un sopralluogo con i tecnici per verificare il posizionamento degli attraversamenti pedonali e ci siamo resi conto che effettivamente dopo l’ora di punta moltissimi veicolo procedevano a velocità sostenuta ; di conseguenza si è deciso di posizionare provvisoriamente degli autovelox per far rispettare i limiti di velocità.

Governare significa saper contemperare le esigenze di tutti… mi rendo conto che è difficile… .spesso le scelte sono impopolari, ma la demagogia e il populismo non mi appartengono!

Carla Mannetti