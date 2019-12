L’Aquila: La comicità di Stanlio e Ollio per le imminenti festività natalizie

E’ prevista per domani, Sabato 21 Dicembre, un’intera giornata all’insegna della straordinaria comicità del duo comico più celebre al mondo: Stanlio e Ollio. S.O.S. Stanlio e Ollio – Salviamo le versioni italiane dei film di Laurel e Hardy è l’iniziativa che vede la presenza e la collaborazione di alcune realtà quali l’Istituto Cinematografico dell’Aquila “La Lanterna Magica”, il Festival “I mille occhi di Trieste”, la Cineteca del Friuli e Diari del Cineclub. Il progetto culturale l’obiettivo di rendere ufficiale una autentica “missione possibile”, cioè quella di recuperare e restaurare grazie alle nuove tecnologie, il patrimonio filmico della coppia in versione italiana. Sarà così possibile realizzare una vera e propria collana di opere restaurate in DVD ed in Blue-ray restituendo dunque il loro grande valore culturale alla memoria collettiva.

Due saranno i momenti in città dedicati ai due grandi comici: a partire dalle ore 10.00 presso l’Aula Magna dell’Istituto d’Istruzione Superiore “A. d’Aosta”, gli studenti potranno assistere alla proiezione del film Atollo K di Léo Joannon e John Berry (Franca, Italia 1951) e a seguire sono previsti gli interventi di Enzo Pignatiello e Simone Santilli, storici del cinema.

Il programma proseguirà presso la Sala Convegni dell’Hotel Castello; alle ore 18.00 è prevista la proiezione aperta alla città del film Nel Paese delle Meraviglie – Il villaggio incantato di Gus Meins e Charley Rogers (Usa, 1934). Una favola per grandi e piccini in cui la magica atmosfera natalizia si incrocia con la fantastica comicità di Stanlio e Ollio. Anche in questo caso, gli esperti Enzo Pignatiello e Simone Santilli incontreranno il pubblico presente per interessanti aneddoti e curiosità.

L’intera giornata culturale è inserita all’interno del cartellone delle iniziative natalizie del Comune dell’Aquila.

