L’AQUILA – Niente da fare per la 21enne Stella Luciani, alla guida dell’auto che era rimasta coinvolta ieri in un incidente stradale sulla superstrada L’Aquila Bazzano. Le sue condizioni erano apparse subito gravi, in nottata quindi la notizia del decesso. Vani i tentativi del personale medico di salvarla.

Originaria di Montereale ma residente in città, la 21enne non è purtroppo è la prima vittima delle strade del territorio in questo 2021.