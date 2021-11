L’AQUILA – Questa mattina, in pieno centro storico, in via Forcella, tra la chiesa di San Pietro e di San Domenico, si è verificato un incidente in un cantiere. Un operaio è scivolato mentre lavorava. Sul posto sono intervenuti Polizia, 118 e Vigili del fuoco. L’uomo è stato recuperato, non si conoscono le condizioni, non sembrerebbe essere in pericolo di vita e fortunatamente portava il casco. Dopo essere stato immobilizzato e recuperato dall’alto è stato trasportato all’ospedale

